Львовский облсовет обратился к Зеленскому по делу Стерненко

Депутаты считают вынесенный приговор несправедливым и необоснованным.

Львовский областной совет принял обращение к руководству государства в связи с вынесением приговора одесскому активисту Сергею Стерненко. Об этом информирует пресс-служба облсовета.

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Свое львовские депутаты адресовали президенту, генеральному прокурору, Верховной Раде и уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Вынесенный обвинительный приговор депутаты считают несправедливым и необоснованным.

“Обвинительный акт был основан на показаниях руководителя Одесского отделения пророссийской партии “Родина“ Сергея Щербича. Это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей“, - говорится в заявлении.

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По мнению львовских депутатов, дело Стерненко – это проверка для власти на способность вести честное, непредвзятое и убедительное для общества расследование.

“Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно – только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям“, - следует далее в тексте заявления.

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В заключение львовский облсовет потребовал от ркуководства государства обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко на этапе апелляции. Также депутаты настаивают на срочной реализации судебной реформы в Украине.

Напомним, ранее сегодня одесский суд приговорил активиста “Правого сектора“ Сергея Стерненко к 7 годам тюрьмы. Судья посчитал доказанной вину в похищении и пытках человека.