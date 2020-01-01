На Буковине рекордное число COVID-госпитализаций с начала пандемии

Накануне в больницы области доставили почти 140 пациентов. В регионе продолжают разворачивать новые COVID-койки.

В больницы Черновицкой области за день поступило 139 пациентов - это рекорд по госпитализациям с начала пандемии. Об этом заявила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, сообщает Укринформ во вторник, 23 февраля.

"У нас растет количество ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19 и подозрением. За минувшие сутки в наши госпитальные базы попали 139 человек. Это самое большое количество госпитализаций за сутки от начала пандемии коронавируса", - сказала Гусак.

В регионе ежедневно разворачивают новые дополнительные кровати для пациентов с COVID-19. Сегодня дополнительные койки открыли в Черновицкой областной клинической больнице, а городская больница №1 обустраивает еще 25 дополнительных коек для приема COVID-пациентов.

"Также мы прорабатываем маршруты пациентов, которых из Черновцов направляем в Новоселицкую и Герцаевскую районные больницы, они пока менее загружены, чем городские медучреждения", - добавила Гусак.

Среди главных причин роста числа госпитализаций - запоздалое обращение больных и большее количество трудных случаев болезни.

"Мы сейчас изучаем причины, почему так стремительно растет количество ежедневных госпитализаций. Осенью, когда у нас также фиксировали по 400-500 новых случаев COVID-19 в сутки, госпитализаций было меньше, чем сейчас. Тогда у нас была концентрация вспышек в Кицманском районе и там был высокий уровень госпитализаций. А сейчас высокая концентрация случаев сосредоточилась сразу на Черновцах, Заставнивском, Сторожинецком и Кицманском районах. Поэтому и количество госпитализаций по всей области достаточно высокое", - отметила чиновница.

В то же время многие пациенты легкомысленно относятся к своему здоровью и "запускают" свою болезнь, говорит замглавы ОГА.

"Сейчас такой сезон, что люди думают, что их насморк и температура - это обычное явление для этого времени года, поэтому и не спешат обращаться к врачам. А уж когда обращаются, то у них диагностируют пневмонии, которые надо лечить в стационаре", - резюмировала Гусак.



Напомним, что ранее в Украине увеличился суточный прирост COVID. Число выздоровевших впервые за неделю превысило число заразившихся. При этом 153 человека за сутки скончались.

Также сообщалось, что в Киеве за сутки COVID-19 заболели 454 человека. С начала пандемии коронавирусом заболело 135 129 столичных жителей. Летальных исходов - свыше 2,5 тысяч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet