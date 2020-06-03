Превысил норму в 22 раза: во Львове задержали пьяного водителя

Водитель согласился пройти проверку на состояние опьянения. Но после нее не хотел соглашаться с результатом.

В центре Львова патрульные полицейские остановили пьяного водителя Mercedes-Benz ML. Проверка на алкоголь показала превышение разрешенной нормы в 22 раза – 4.35 промилле. Об этом сообщает Zaxid.net во вторник, 23 февраля.

Указано, что инцидент произошел вечером 20 февраля. Водитель Mercedes-Benz двигался задним ходом по улице Гнатюка, поэтому его остановили патрульные.

Мужчина согласился пройти тест на уровень алкоголя в крови. Устройство Drager показало результат 4,35 промилле, который почти в 22 раза превышает норму алкоголя. 34-летний водитель не согласился с таким результатом.

Мужчина отказался ехать в медучреждение, чтобы сдать анализ на состояние опьянения. Поэтому патрульные составили на него протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (ч.1 ст.130 КУоАП).

После этого водитель оставил свою машину и пошел пешком. Вскоре суд изберет нарушителю наказание.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве зафиксировали рекорд пьяного вождения. Патрульные полицейские проверили виновника ДТП на состояние опьянения и зафиксировали более 5 промилле. Водитель Geely пояснил, что пил водку, чувствует себя хорошо, но в служебном автомобиле полиции все время засыпал.

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