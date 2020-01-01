7 лет для Стерненко. Реакция на приговор

Актвиста Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

В Украине новый судебный скандал. Семь лет и три месяца тюрьмы присудили активисту Сергею Стерненко.

Его обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году. Стерненко же утверждает, что боролся с пророссийским сепаратизмом в Одессе. В поддержку активиста собираются протесты по всей стране.

Корреспондент.net разбирался в деталях дела Стерненко.

Что за дело

В 2015 году активиста и в то время лидера одесской ячейки организации Правый сектор Сергея Стерненко задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека.

Жертвой Стерненко и другого руководителя Правого сектора Руслана Демчука правоохранители назвали депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Щербич - руководитель одесского отделения пророссийской партии Родина.

За несколько дней до того, как Щербич должен был получить мандат депутата одного из райсоветов Одесской области, его вызвали на встречу, а оттуда увезли в неизвестном направлении с мешком на голове, били и требовали отказаться от депутатства. Об этом заявлял сам депутат, он вроде бы узнал Стерненко и Демчука среди своих похитителей.

Стерненко говорит, что не знает, действительно ли Щербича похищали, однако свою причастность к этому отрицает.

Lotsia Столкновения под зданием суда

Кто такой Стерненко

Стерненко стал активистом в разгар Евромайдана. В феврале 2014 года он стал одним из организаторов одесской ячейки Правого сектора, а примерно через полтора месяца - возглавил ее.

Украинской правде Стерненко описывал свою деятельность после победы Евромайдана как "борьбу с пророссийскими движениями" в Одессе. Он точно участвовал в одесских стычках 2 мая 2014 года, в результате которых погибли больше 40 человек, в основном активистов Антимайдана. Правый сектор, лидером которого тогда был Стерненко, был одной из самых активных сторон противостояния. Тем не менее, уже в 2020 году в разговоре с киевским изданием Лига Стерненко говорил, что в тот день вытаскивал людей из горящего Дома профсоюзов и лично спас двух человек.

После майдана одесский Правый сектор проводил "народные люстрации" - выбрасывание чиновников в мусорные баки, срывал концерты звезд украинской и российской эстрады, которые, по словам Стерненко, "поддерживали оккупацию Крыма, выступал там - или на оккупированном Донбассе". В результате в Одессе не состоялись концерты, например, Ани Лорак, Константина Райкина, Светланы Лободы.

Вплоть до последнего времени Стерненко можно было часто увидеть в одежде бренда Sva Stone, популярного среди активистов ультраправых организаций Украины и России. В начале 2017 года Стерненко ушел из Правого сектора. Свою идеологическую самоидентификацию Сергей Стерненко описывал так: "Я - правый с либеральными взглядами на экономику".

Стерненко фигурант нескольких уголовных дел. Кроме похищения депутата его обвиняют в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских "барыг", что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания Правого сектора.

Также на Стерненко несколько раз покушались. 7 февраля 2018 года на него впервые напали - неизвестные избили битой возле подъезда.

1 мая того же года Стерненко в затылок выстрелили из травматического пистолета.

Поздно вечером 24 мая 2018 года, когда Стерненко со своей девушкой возвращался домой, около подъезда на него напали двое мужчин. Завязалась драка. У Стерненко при себе был нож.

Один из нападавших, 30-летний Александр Исайкул, был ранен в живот, но сумел скрыться с места происшествия. Второй - 28-летний бывший десантник Иван Кузнецов, тоже бросился убегать. Он умер от ножевого ранения в сердце в 100 метрах от места начала драки.

Через несколько часов после драки Исайкула задержали. В своих показаниях он отрицал, что вместе с товарищем они поджидали Стерненко. В 2019 году Исайкул выехал за пределы Украины и, по данным защитников Стерненко, сейчас находится на территории России.

По этому делу долгое время правоохранители считали подозреваемыми нападавших, а к Стерненко никакие претензии не предъявлялись. Однако, в 2020 году Стерненко было зачитано подозрение в умышленном убийстве и владении холодным оружием. По этому делу суд отпустил его на поруки нардепа от Голоса Романа Лозинского.

Что за судья

Судьей, вынесший приговор о семи годах тюрьмы Стерненко, оказался выходец из Донецка Виктор Попревич.

До оккупации Донбасса Попревич устанавливал у собственного особняка бюсты Ленина и Сталина, заявил журналист Денис Казанский.

Оказывается, Сергій Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь... Опубликовано Денисом Казанским Вторник, 23 февраля 2021 г.

"Оказывается, Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который еще до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного дома бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России", — написал Казанский в Facebook.

Журналист убежден, что заседание специально перенесли на 23 февраля, когда в РФ отмечают "День советской армии".

"Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего. В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы", — подытожил он.

Реакция

Акции против приговора Стерненко анонсированы в 28 городах Украины, в том числе возле Офиса президента в Киеве.

Под судом в Одессе, где вынесли приговор Стерненко, произошли стычки его сторонников с правоохранителями.