Зеленский о вакцинации: Никого не нужно заставлять

Глава государства подтвердил готовность получить прививку от коронавируса вместе с военнослужащими как Верховный главнокомандующий.

Президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко начало вакцинации в Украине от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 23 февраля.

Ляшко проинформировал Зеленского, что 22 февраля в Украине были зарегистрированы две вакцины от COVID-19 – препараты Pfizer / BioNTech и Covishield.

Главсанврач отметил, что первая партия Covishield в количестве 500 тысяч доз уже прибыла в Украину. Препарат из аэропорта Борисполь доставили на склад Укрпромпостач, и 24 февраля начнется поставка вакцины в регионы.

Зеленский акцентировал внимание на том, что логистика поставки вакцины во все области Украины уже отработана, и задержек не должно быть.

Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего вакцинировать будут врачей медицинских учреждений, оказывающих помощь коронавирусным больным, затем – работников соматических больниц, экстренной медицинской помощи, семейных врачей и т.д.

"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной – никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата", – подчеркнул Зеленский.

Ляшко сообщил, что многие медицинские специалисты уже переболели коронавирусом, получив иммунитет на ближайшие месяцы. Он напомнил, что на втором этапе в соответствии с графиком, предусмотрена вакцинация военных.

"Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как Верховный главнокомандующий", – говорится в сообщении.

Как известно, Владимир Зеленский назвал препарат Covishield одним из самых эффективных против коронавируса.

Также стало известно, что в Украине будет проходить каскадная вакцинация, подразумевающая работу мобильных бригад все время. Каждая из таких бригад сможет делать по 100 инъекций в сутки.

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