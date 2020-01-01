Украина призвала ООН оценить ущерб экологии в ОРДЛО

Украина обеспокоена тем, что в 2018 году "ДНР" перестала откачивать воду из шахты Юнком, где советские власти провели ядерный взрыв.

ОРДЛО стали потенциальным источником техногенной и экологической катастрофы, поэтому там нужно провести экспертизу экологического ущерба. Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Генассамблеи ООН по ситуации на Донбассе, сообщают Новости Донбасса во вторник, 23 февраля.

Кислица напомнил, что в 2018 году "ДНР" прекратила откачивать воду из шахты Юнком в городе Бунге, где советские власти провели ядерный взрыв. В результате радиация уже загрязняет поверхностные и грунтовые воды.

"Мы призываем ООН провести экспертизу экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Кислица.

Напомним, что ранее в Минэкологии заявили, что Юг может превратиться в пустыню. Изменения климата грозят Украине увеличением стихийных бедствий: засухой, наводнениями, нехваткой питьевой воды.

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