Украина вышла из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве

Президент поставил задачу МИД уведомить СНГ о выходе Украины из двух соглашений, которые касаются гражданской авиации и использования воздушного пространства.

Зеленский вывел Украину из еще двух соглашений СНГ Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ №70/2021, которым вывел Украину из двух международных договоров по воздушному пространству в рамках СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 23 февраля.

В частности, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое 25 декабря 1991 года в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

"Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения Совета", – говорится в сообщени.

Кроме того, Украина выходит из Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте.

"Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования", – отметили в пресс-службе.

В своем указе Зеленский поставил задачу МИД уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

Напомним, на прошлой неделе Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ. В кабмине зявили, что договор в области почтовой и электрической связи со странами СНГ почти за 30 лет не приобрело для Украины практической реализации.

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