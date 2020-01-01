Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кулеба рассказал о подготовке телефонного разговора Зеленского и Байдена

Комментариев: 0
Контакты с новой администрацией президента США активно развиваются, взаимодействие уже налажено, заверил Кулеба.
В МИД рассказали о подготовке телефонного разговора Зеленского с Байденом
В МИД рассказали о подготовке телефонного разговора Зеленского с Байденом
facebook.com/dmytro.kuleba

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке телефонного разговора президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Об этом он сказал на брифинге в Киеве во вторник, 23 февраля.

Украинское посольство в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом нацбезопасности США, подчеркнул министр.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются... Поэтому взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - заявил Кулеба.

Напомним, что ранее Украина и Польша обратились к Байдену из-за СП-2. МИД Украины и Польши в совместном обращении призвали Байдена не допустить завершения строительства газопровода Северный поток-2.

Также сообщалось, что Байден заявил о необходимости защищать Украину. Для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность Украины перед российской угрозой, заявил американский лидер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Украина-США, МИД Украины, Байден, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий Кулеба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь