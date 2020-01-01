Кулеба рассказал о подготовке телефонного разговора Зеленского и Байдена
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке телефонного разговора президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Об этом он сказал на брифинге в Киеве во вторник, 23 февраля.
Украинское посольство в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом нацбезопасности США, подчеркнул министр.
"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются... Поэтому взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - заявил Кулеба.
Напомним, что ранее Украина и Польша обратились к Байдену из-за СП-2. МИД Украины и Польши в совместном обращении призвали Байдена не допустить завершения строительства газопровода Северный поток-2.
Также сообщалось, что Байден заявил о необходимости защищать Украину. Для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность Украины перед российской угрозой, заявил американский лидер.
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