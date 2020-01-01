МОЗ назвало области, где усугубляется эпидемия COVID

Худшая ситуация наблюдается на Прикарпатье, но эпидемия набирает обороты еще в ряде регионов Украины.

Вспышка коронавируса на западе Украины носит локальный характер, но ухудшение эпидемической ситуации наблюдается в нескольких областях. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во вторник, 23 февраля.

"В настоящее время вспышка носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области, также попадают в тройку самых развивающихся регионов", - сказал Ляшко.

При этом Ивано-Франковская область пока единственный регион, где заполнено более половины больничных коек с кислородом для больных коронавирусом.

"Тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными. Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в "ковидные" больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают", - добавил Ляшко.

Напомним, что ранее в Украине увеличился суточный прирост COVID. Число выздоровевших впервые за неделю превысило число заразившихся. При этом 153 человека за сутки скончались.

Также сообщалось, что в Киеве за сутки COVID-19 заболели 454 человека. С начала пандемии коронавирусом заболело 135 129 столичных жителей. Летальных исходов - свыше 2,5 тысяч.

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