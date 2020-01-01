Опубликованы подробности следствия по делу Стерненко

Сергей Стерненко с сообщниками пытался заставить Серегя Щербича сложить депутатские полномочия. Для этого его заманили на встречу и избили, после чего похитили.

Прокуратура Одесской области предоставила обоснованные утверждения и доказательства по делу активиста Сергею Стерненко, которого суд приговорил к 7,3 годам тюрьмы за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства во вторник, 23 февраля.

По данным прокуратуры, Стерненко с сообщниками пытались заставить Щербича сложить депутатские полномочия. Для этого его заманили на встречу и избили. Также в него три раза выстрелили из травматического пистолета, причинив многочисленные телесные повреждения.

"Пострадавшего связали с применением пластикового зажима, надели на голову тканевый мешок, обмотав его липкой лентой, и увезли в Одессу, где удерживали в подвальном помещении", – говорится в сообщении.

Утверждается, что там Щербича запугивали и пытали.

"С целью запугивания потерпевшего, нападавшие с применением физического и психологического насилия, требовали выполнить их условия и сложить с себя депутатские полномочия. Демонстрируя реальность свои намерения, один из злоумышленников приложил возле головы потерпевшего оружие и выстрелил. Также, с целью запугивания потерпевшего осужденные, используя плоскогубцы, сдавили палец кисти правой руки потерпевшего, причинив повреждения сустава", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, активисты завладели имуществом депутата, в частности, его деньгами, банковской картой ПриватБанка, сим-картами и разрешением на ношение травматического оружия.

"В результате нападения пострадавший получил телесные повреждения, в том числе в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, кровоподтеков и ссадин лица, рваной раны носа, множественных ссадин, синяков, телесные повреждения от выстрелов из оружия", – говорится в сообщении.

В итоге прокуратура выдвинула Стерненко обвинения в незаконном обращении с оружием, похищении человека и разбойном нападении по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.146, ч.1 ст.263, ч.2 ст.187 УК Украины).

Напомним, в Одессе при вывозе Стерненко из суда возникли потасовки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта. Автозак выехал от суда из другого выезда.

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