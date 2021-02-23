На Банковой стычки из-за приговора Стерненко
В Киеве под зданием Офиса президента начались протесты против приговора активисту Сергею Стерненко во вторник, 23 февраля.
Присутствующие скандируют "Киев, вставай! " и "Волю Стерненко". Они требуют, чтобы силовики сняли оцепление и пропустили людей непосредственно под Офис президента.
Силовики пытались оттеснить людей. Один протестующий бросил файер, между активистами и силовиками произошла потасовка.
Отметим, что аналогичные акции сейчас проходят в Харькове, Львове, Херсоне и других городах.
Велика помилка була. Це лише мала частина людей. Перед кордонами поліції ще більше pic.twitter.com/q7cqN7TtMQ
Велика помилка була. Це лише мала частина людей. Перед кордонами поліції ще більше pic.twitter.com/q7cqN7TtMQ— Бля, водний чіп накрився (@antonohaio) February 23, 2021
Під АП бійки з беркутом.
Це у мене вже кінець, бо не до того було. pic.twitter.com/3meMTUqbu7
Під АП бійки з беркутом.
Ранее сегодня Стерненко был признан виновным в похищении человека. Судьи вынесли обвинительный приговор по всем статьям. Решение предусматривает конфискацию половины имущества и семь лет и три месяца лишения свободы.
После оглашения приговора при вывозе Стерненко из суда возникли драки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта, возникло несколько драк. Автозак выехал от суда из другого выезда.
7 лет для Стерненко. Реакция на приговор
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