Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Банковой стычки из-за приговора Стерненко

Комментариев: 0
Люди пришли поддержать осужденного активиста - на Банковой скандируют "Киев, вставай! " и "Волю Стерненко".
Под ОП протестуют против приговора Стерненко
Под ОП протестуют против приговора Стерненко
twitter.com/vital_ovchar

В Киеве под зданием Офиса президента начались протесты против приговора активисту Сергею Стерненко во вторник, 23 февраля.

Присутствующие скандируют "Киев, вставай! " и "Волю Стерненко". Они требуют, чтобы силовики сняли оцепление и пропустили людей непосредственно под Офис президента.

Силовики пытались оттеснить людей. Один протестующий бросил файер, между активистами и силовиками произошла потасовка.

Отметим, что аналогичные акции сейчас проходят в Харькове, Львове, Херсоне и других городах.

Ранее сегодня Стерненко был признан виновным в похищении человека. Судьи вынесли обвинительный приговор по всем статьям. Решение предусматривает конфискацию половины имущества и семь лет и три месяца лишения свободы.

После оглашения приговора при вывозе Стерненко из суда возникли драки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта, возникло несколько драк. Автозак выехал от суда из другого выезда.

7 лет для Стерненко. Реакция на приговор

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, протест, Банковая, активисты, акции протеста, Офис президента, Стерненко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
hrteyghgfr    23.02.2021, 22:15
Оценка:  0
hrteyghgfr
Треба скандувати:"Кива вставай",та"Кулю-Стерне нко".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь