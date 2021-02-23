На Банковой стычки из-за приговора Стерненко

Люди пришли поддержать осужденного активиста - на Банковой скандируют "Киев, вставай! " и "Волю Стерненко".

Под ОП протестуют против приговора Стерненко twitter.com/vital_ovchar

В Киеве под зданием Офиса президента начались протесты против приговора активисту Сергею Стерненко во вторник, 23 февраля.

Присутствующие скандируют "Киев, вставай! " и "Волю Стерненко". Они требуют, чтобы силовики сняли оцепление и пропустили людей непосредственно под Офис президента.

Силовики пытались оттеснить людей. Один протестующий бросил файер, между активистами и силовиками произошла потасовка.

Отметим, что аналогичные акции сейчас проходят в Харькове, Львове, Херсоне и других городах.

Велика помилка була. Це лише мала частина людей. Перед кордонами поліції ще більше pic.twitter.com/q7cqN7TtMQ — Бля, водний чіп накрився (@antonohaio) February 23, 2021

Під АП бійки з беркутом.

Це у мене вже кінець, бо не до того було. pic.twitter.com/3meMTUqbu7 — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) February 23, 2021

Ранее сегодня Стерненко был признан виновным в похищении человека. Судьи вынесли обвинительный приговор по всем статьям. Решение предусматривает конфискацию половины имущества и семь лет и три месяца лишения свободы.

После оглашения приговора при вывозе Стерненко из суда возникли драки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта, возникло несколько драк. Автозак выехал от суда из другого выезда.

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