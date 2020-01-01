Санкционные каналы создали новый холдинг

Уставной капитал медиахолдинга 100 гривен – каждый из соучредителей компании "скинулся" по 1 гривне, пояснил министр Александр Ткаченко.

Телеканалы 112 Украина, ZIK и NewsOne создали новую компанию под названием Медиахолдинг Новости, чтобы обойти санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны. Новый медиахолдинг создали 100 граждан, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале во вторник, 23 февраля.

По его словам, "запрещенная "тройка Медведчука", называвшая себя Медиахолдинг Новости натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали".

Министр уточнил, что компанию зарегистрировали 18 февраля, через две недели после наложения санкций. Уставной капитал медиахолдинга 100 гривен – каждый из соучредителей компании "скинулся" по 1 гривне.

Ткаченко предположил, что сейчас идут поиски юридические способы, "чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство".

"Однако, сколько новых ООО за 100 гривен не делай – суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их деятельности", – резюмировал Ткаченко.

Согласно данным сервиса YouControl, Тараса Козака, который является владельцем телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne среди соучредителей нового медиахолдинга нет. Руководит новой компанией Виктор Фролов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой" и подали иски в Верховный суд.

А в Нацсовете заявили, что через суд аннулируют лицензии телеканалов ZIK и 112 Украина.

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