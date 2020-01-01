Литва обеспокоена попаданием белорусской электроэнергии на украинский рынок
Литва обеспокоена тем, что электроэнергия из Беларуси попадает на украинский рынок. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник, 23 февраля.
"Я высказал обеспокоенность моей страны тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок. Коммерческие потоки, которые достигают Украины, могут помочь дальнейшему развитию опасной АЭС в Островце", - сказал Ландсбергис.
При этом Кулеба пояснил, что с советских времен украинская электросеть соединена с белорусской и российской.
"Но мы хотим отрезаться от нее и сделать украинскую электросеть частью интегрированной европейской энергосети. Мы хотим сделать это до конца 2023 года. После этого любые перетекания энергии из Беларуси будут невозможны", - добавил министр.
"Мы не хотим наносить ущерб энергетической и экологической безопасности Литвы. Но чтобы достичь этого результата нам надо отрезаться от советской, белорусской электросети ", - подытожил Кулеба.
Напомним, что Евросоюз подготовит новый пакет санкций против Лукашенко. Репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества в Беларуси продолжаются, напомнили в ЕС.
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