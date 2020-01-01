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Литва обеспокоена попаданием белорусской электроэнергии на украинский рынок

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Коммерческие потоки из-за этого могут помочь дальнейшему развитию опасной АЭС в Островце, говорят в Литве.
Литва обеспокоена тем, что белорусская электроэнергия попадает в Украину
Литва обеспокоена тем, что белорусская электроэнергия попадает в Украину
zn.ua

Литва обеспокоена тем, что электроэнергия из Беларуси попадает на украинский рынок. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник, 23 февраля.

"Я высказал обеспокоенность моей страны тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок. Коммерческие потоки, которые достигают Украины, могут помочь дальнейшему развитию опасной АЭС в Островце", - сказал Ландсбергис.

При этом Кулеба пояснил, что с советских времен украинская электросеть соединена с белорусской и российской.

"Но мы хотим отрезаться от нее и сделать украинскую электросеть частью интегрированной европейской энергосети. Мы хотим сделать это до конца 2023 года. После этого любые перетекания энергии из Беларуси будут невозможны", - добавил министр.

"Мы не хотим наносить ущерб энергетической и экологической безопасности Литвы. Но чтобы достичь этого результата нам надо отрезаться от советской, белорусской электросети ", - подытожил Кулеба.

Напомним, что Евросоюз подготовит новый пакет санкций против Лукашенко. Репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества в Беларуси продолжаются, напомнили в ЕС.

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Теги: Украина, Беларусь, электроэнергия, Литва, электричество
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Источник: korrespondent.net

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