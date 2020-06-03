Возле Офиса президента задержали 17 человек

Во время потасовок в центре Киева пострадали минимум семь протестующих и несколько полицейских.

Во время митинга в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко в Киеве на улице Банковой правоохранители задержали 17 человек. По факту столкновений под Офисом президента возбуждено уголовное дело, сообщает столичная полиция во вторник, 23 февраля.

"Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции", – говорится в сообщении.

Также указано, что несколько полицейских получили ожоги глаз.

Следователи начали уголовное производство по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа (ст.342 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на 3 года.

В результате потасовок, произошедших во вторник вечером возле здания Офиса президента Украины (ОПУ) в центре Киева, пострадали минимум семь человек.

В свою очередь Интерфакс-Украина сообщает, что в результате потасовок пострадали минимум семь протестующих. Им оказали помощь медики Отряда быстрого реагирования, находящиеся на месте событий.

По словам медиков, у всех пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ушибов. Двоим во время толчеи стало плохо, они потеряли сознание и их вынесли из эпицентра противостояния.

Напомним, акция протеста под Офисом президента началась после того, как Приморский суд Одессы приговорил к 7,3 годам тюрьмы активиста Сергея Стерненко. Его признали виновным в похищении человека.

Также сообщалось, что в Одессе при вывозе Стерненко из суда возникли потасовки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта. Автозак выехал от суда из другого выезда.

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