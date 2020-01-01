В Украине изменилась процедура избрания руководителей ВУЗов

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обновление процедуры избрания руководителей учреждений высшего образования в Украине. Документ вводит выборы в два тура. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил Офис президента .

Согласно принятому закону, если в выборах приняли участие двое или более кандидатов и ни один из них не набрал более 50% голосов от общего количества претендентов, то на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

Участие во втором туре выборов будут принимать два кандидата, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Избранным руководителем учреждения высшего образования будет считаться кандидат, который наберет более 50% голосов, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

"Таким образом обеспечивается волеизъявление трудового коллектива, качество избирательного процесса, устраняются коррупционные риски, возникающие при назначении исполняющего обязанности руководителя учреждения высшего образования, а также многочисленные проблемные вопросы об условиях и порядке избрания и назначения на должность его руководителя", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о госслужбе с предложениями президента Владимира Зеленского.