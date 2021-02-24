Прокуратура объяснила, за что Стерненко дали семь лет тюрьмы

По результатам нападения Щербич получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, синяки и ссадины лица, ушибленную рваную рану носа, телесные повреждения от выстрелов из оружия, сообщают в прокуратуре.

Прокуратура подробно объяснила, за что Стерненко дали семь лет тюрьмы twitter.com/MovnyjDobrodij

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко записал видеообращение, в котором рассказал все подробности по делу Стерненко и объяснил, почему активиста приговорили к тюреному заключению. Видео во вторник, 23 февраля, он опубликовал в своем Facebook .

По словам Костенко, в суде доказано, что в апреле 2015 года Стерненко вместе с другими лицами пытался заставить Щербича сложить депутатские полномочия, поэтому пригласили последнего на встречу. Тот был введен в заблуждение и сел на заднее сиденье их автомобиля.

Чтобы не дать пострадавшему убежать, к нему в автомобиль с двух сторон подсели другие лица, которые нанесли ему множественные удары в различные части тела, а Стерненко сделал три выстрела из травмата в туловище Щербича и нанес ему многочисленные телесные повреждения.

"Сам Щербич пытался сопротивляться, в результате чего Стерненко нанес ему в туловищу три выстрела из травматического оружия. После этого, все эти лица, на этом же автомобиле, прибыли в Одессу, продолжая по дороге к городу наносить побои Щербичу. Потом они его поместили в подвальное помещение в одном из домов Одессы, где продолжали наносить ему телесные повреждения. При этом, он был укутан в полиэтиленовый хомут, также ему еще по дороге в Одессу надели мешок и перевязали клейкой лентой, чтобы он не видел, куда его везут", - подчеркнул глава Одесской прокуратуры.

Далее, как рассказывают в прокуратуре, нападавшие запугивали Щербича с применением физического и психологического насилия, требовали выполнить их условия и сложить с себя депутатские полномочия. А чтобы показать реальность своих намерений, один из злоумышленников выстрелил возле головы потерпевшего.

"Также, чтобы запугать потерпевшего, осужденные плоскогубцами сдавили ему палец правой руки и повредили сустав", - рассказал Костенко.

Как заявляют в прокуратуре, кроме того, злоумышленники открыто завладели имуществом потерпевшего: банковской картой, деньгами, сим-картами и разрешением на ношение травматического оружия.

Прокуратура предоставила доказательства вины Стерненко: протоколы осмотра места происшествия и следственного эксперимента, предъявления людей для опознания, обыска, трафики соединений абонентских номеров, заключения судебно-медицинских и баллистических экспертиз, вещественные доказательства, показания потерпевшего и другие.

Прокуроры поддерживали публичное обвинение в Приморском районном суде Одессы в отношении Стерненко, обвиняемого в незаконном обращении с оружием, похищении человека и разбойном нападении по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 187 УК Украины).

Приговором суда Стерненко был признан виновным и по совокупности уголовных преступлений приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе при вывозе Стерненко из суда возникли потасовки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта. Автозак выехал от суда из другого выезда.

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