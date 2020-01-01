Протестующие под Офисом президента объявили о бессрочной акции протеста

У здания Офиса президента все еще остается какое-то количество протестующих, однако большинство пришедших на акцию уже разошлись.

Протестующие на Банковой объявили о бессрочной акции протеста с субботы Нацполіція України

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса президента объявили о бессрочной акции протеста с субботы. об этом во вторник, 23 февраля, сообщается на странице активиста Стерненко в соцсети facebook.

"Власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко будет не на свободе", -написано на странице активиста.

В сообщении отмечается, что митингующие будут находиться на Банковой "столько, сколько нужно".

Также анонсирован митинг у здания Офиса президента в 12.00 субботы, 27 февраля.

Между тем, в полиции сообщили, что в результате столкновений ожоги глаз получили полицейские и военнослужащие Нацгвардии.

По данным правоохранителей, во время акции пртеста участники использовали газовые баллончики и файеры.

"В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, акция протеста под Офисом президента началась после того, как Приморский суд Одессы приговорил к 7,3 годам тюрьмы активиста Сергея Стерненко. Его признали виновным в похищении человека.

Также сообщалось, что в Одессе при вывозе Стерненко из суда возникли потасовки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта. Автозак выехал от суда из другого выезда.

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