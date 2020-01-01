Довыборы в Раду: зарегистрированы кандидаты от Партии венгров

"Сегодня, 23 февраля, ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

ЦИК, в частности, зарегистрировала кандидатами в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) - Иштвана Добшу от "КМКС" Партии венгров Украины, Людмилу Дорошенко от политической партии "Будущее страны", а также Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третяка как самовыдвиженцев.

В одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область) зарегистрированы Василий Вирастюк от политической партии "Слуга народа", Юрий Голиней от политической партии "Всеукраинское объединение "Платформа громад", Иосиф Резеш от "КМКС" Партии венгров Украины.

Ранее комиссия уже зарегистрировала девять кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского - в ОИО № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Марусю Звиробий-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского и Юрия Юрченко - в ОИО № 87.

Напомним, ЦИК назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народных депутатов в округах №87 и №50.

Также сообщалось, что стало известно, когда завершатся местные выборы в Украине.