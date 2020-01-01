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В Украине ввели компенсации за задержки выплат зарплат

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Украинцам, потерявшим часть доходов из-за несвоевременной выплаты, будут предусматриваться денежные компенсации.
В Украине ввели компенсации за задержки выплат зарплат
Unsplash
Президент Владимир Зеленский подписал закон о компенсациях гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в Закон Украины О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» № 1214-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОП, документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация.

Согласно пояснительной записке, такой точный перечень выплат был нужен из-за нечеткости в законодательстве, ведь в перечне видов доходов (пенсии, социальные выплаты, стипендии, заработная плата, денежное обеспечение) было отмечено позицию "и другие".

В каких случаях будет выплачиваться компенсация:

  • если выплата зарплаты задерживается на один и более календарных месяцев, работодатель обязан начислить и выплатить работникам компенсацию потери части заработной платы
  • заработная плата, не полученная вовремя по вине работника, компенсации не подлежит
  • начисление компенсации происходит один раз перед выплатой задолженности по заработной плате. Выплачивается компенсация в месяце, в котором производится выплата задолженности по заработной плате за соответствующий месяц.

Верховная Рада 4 февраля приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в Закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты". Решение поддержали 323 народных депутатов.

Также, Верховная Рада приняла закон о госслужбе с предложениями президента Владимира Зеленского. 

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Теги: работа, зарплаты, закон, компенсация, Владимир Зеленский, задержка
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Источник: korrespondent.net

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