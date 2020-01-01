В Украине ввели компенсации за задержки выплат зарплат
"Президент Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в Закон Украины О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» № 1214-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в ОП, документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация.
Согласно пояснительной записке, такой точный перечень выплат был нужен из-за нечеткости в законодательстве, ведь в перечне видов доходов (пенсии, социальные выплаты, стипендии, заработная плата, денежное обеспечение) было отмечено позицию "и другие".
В каких случаях будет выплачиваться компенсация:
- если выплата зарплаты задерживается на один и более календарных месяцев, работодатель обязан начислить и выплатить работникам компенсацию потери части заработной платы
- заработная плата, не полученная вовремя по вине работника, компенсации не подлежит
- начисление компенсации происходит один раз перед выплатой задолженности по заработной плате. Выплачивается компенсация в месяце, в котором производится выплата задолженности по заработной плате за соответствующий месяц.
Верховная Рада 4 февраля приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в Закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты". Решение поддержали 323 народных депутатов.
Также, Верховная Рада приняла закон о госслужбе с предложениями президента Владимира Зеленского.
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