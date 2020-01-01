Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, у ВСУ потери

Один украинский воин погиб и еще два получили ранения в ходе обстрелов. Украинские военные дали адекватный ответ.

В течении минувших суток на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает штаб операции Объеденных сил.

Так, вблизи населенного пункта Зайцево незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82 калибра и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

"На обстрелы противника украинские военные давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 24 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая, нарушений не зафиксировано.

Напомним, за сутки 22 февраля на Донбассе зафиксировали 11 вражеских обстрелов. Тогда один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Также стало известно, что в одном из подразделений 58-ой отдельной мотопехотной бригады три человека погибли во время пожара.

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