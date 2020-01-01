Главное 23 февраля: Приговор Стерненко и драка "Нацкорпуса" с полицией

Подборка главных новостей за минувшие сутки.

Активисту Стерненко дали 7 лет тюрьмы

Одесский суд приговорил экс-лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Кроме того, будет конфискована половина его имущества. Стерненко признали виновным в похищении и пытках человека.



Во Львове "Нацкорпус" подрался с полицией из-за Медведчука

Во Львове на улице Городецкой во время акции протеста между активистами "Нацкорпуса" и полицией произошли стычки. По данным полиции, участники протеста, около 60 человек, вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины. Травмы получили четверо правоохранителей.



Приговор Стерненко: Под зданием суда жгут шины и рвутся взрывпакеты

В Одессе произошли стычки с полицией сторонников экс-лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам лишения свободы. Протестующие заблокировали выход из здания, чтобы не допустить вывоз Стерненко в СИЗО. Тем не менее, правоохранителям удалось прорвать оцепление и вывезти осужденного из суда.



Обыскали не тот дом: Семья отсудила 1 млн гривен у полиции

Государство Украина выплатит 1 млн гривен моральной компенсации адвокату и его жене, чей дом по ошибке обыскали работники полиции. Бойцы спецназа сломали ворота, разбили установленную во дворе видеокамеру и выбили входные двери. Хозяина вытащили из душевой кабины и бросили на пол, применяя физическую силу.



РФ отправила на Донбасс подразделение снайперов

Украинская разведка установила, что Россия отправила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей новое снайперское подразделение, вооруженное российским и иностранным оружием разного калибра.