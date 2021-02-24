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Сутки в ООС: активизация боевиков и потери у ВСУ

Комментариев: 2
Боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
armyinform.com.ua

За минувшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский военнослужащий погиб, ещё два получили ранения, сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС.

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Возле Зайцевое вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов и гранатометов различных систем. Один военнослужащий отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка погиб, ещё один – получил ранения. 
Возле Красногоровки пророссийские боевики вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же отмечена работа снайперов боевиков.

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С начала текущих суток, 24 февраля, и по состоянию на 07:00 нарушений со стороны российско-оккупационных войск в районе проведения ООС не зафиксировано.

Ранее стало известно, что 23 февраля на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб одессит сержант Дмитрий Сардак. Он проходил службу по контракту в отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

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Теги: Операция объединенных сил, Донбасс, ВСУ, военнослужащие, боевики, гибель
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Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
П    24.02.2021, 10:25
Оценка:  +1
П
Продолжаем выражать озабоченность, вести статистику и сообщать в ОБСЕ?
WTF2wtf    24.02.2021, 10:22
Оценка:  +1
WTF2wtf
российские оккупанты обстреляли Хутор Вольный на Донбассе ... погиб мирный житель 1947 года рождения
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