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В Украине будут испытывать новую COVID-вакцину в форме спрея

Комментариев: 2
Исследование проводит индийская компания.
В Украине будут испытывать новую COVID-вакцину в форме спрея
В Украине будут испытывать новую COVID-вакцину в форме спрея
Максим Степанов / Facebook

В Украине будут испытывать новую COVID-вакцину, которую сделают в форме спрея или капель. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

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Так, по словам Степанова, разработкой вакцины-спрея занимается компания из Индии. Первый этап испытаний уже начался.

Министр отмечает, что речь идет о новом продукте. Компания будет быстро двигаться. Вторую и третью фазу испытания могут провести в Украине. В сентябре-октябре они закончатся.

“Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель“, – сказал Степанов.

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Он также отметил, если испытания новой COVID-вакцины пройдут в Украине, страна получит приоритетный доступ к данному медицинскому препарату. Но это произойдет только в том случае, если его эффективность будет доказана.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что заставлять украинцев вакцинироваться не нужно.

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Теги: коронавирус, COVID-19, вакцина, Индия, Украина, испытания, спрей, Минздрав
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Комментариев (2)
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GOOD_666    24.02.2021, 10:54
Оценка:  -26
GOOD_666
Украинцы проснитесь очкачтый решил делать опыты на вам !!!!!
WTF2wtf    24.02.2021, 11:58
Оценка:  +1
WTF2wtf
На россии сильно "просыпались" во время проведения подобных "опытов" с вакцинами там?
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