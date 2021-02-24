Исследование проводит индийская компания.

В Украине будут испытывать новую COVID-вакцину в форме спрея Максим Степанов / Facebook

В Украине будут испытывать новую COVID-вакцину, которую сделают в форме спрея или капель. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

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Так, по словам Степанова, разработкой вакцины-спрея занимается компания из Индии. Первый этап испытаний уже начался.

Министр отмечает, что речь идет о новом продукте. Компания будет быстро двигаться. Вторую и третью фазу испытания могут провести в Украине. В сентябре-октябре они закончатся.

“Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель“, – сказал Степанов.

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Он также отметил, если испытания новой COVID-вакцины пройдут в Украине, страна получит приоритетный доступ к данному медицинскому препарату. Но это произойдет только в том случае, если его эффективность будет доказана.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что заставлять украинцев вакцинироваться не нужно.