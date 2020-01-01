СБУ спасла Житомирскую область от радиации

На закрытом предприятии обнаружили "Криптон-85".

В Житомирской области Служба безопасности Украины обнаружила на закрытом предприятии источник радиационного излучения “Криптон-85“. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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У предприятия закончилась соответствующая лицензия, а радиоактивные элементы хранились незаконно.

По результатам следственных действий оборудование изъяли и передали для проведения экспертного исследования и утилизации специалистам государственного предприятия “Радон“.

По данному факту следователи открыли уголовное дело по ст. 265 УК Украины (Незаконное обращение с радиоактивными материалами). Следствие продолжается.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что оккупанты не откачивают воду из радиоактивной подземной полости, образовавшейся после ядерного взрыва на шахте “Юнком“. Это грозит тяжелыми экологическими последствиями.