Новый президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы

Увеличилась поддержка Зеленского.

Если б президентские выборы состоялись в конце февраля 2021 года, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 23,1%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Социологической группы “Рейтинг“.

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Нужно отметить, что в начале февраля действующего президента Украины в подобном опросе поддержали 21,2% украинцев.

14,4% украинцев в конце февраля проголосовали бы за Петра Порошенко (в начале месяца - 16,4%), 11,3% - за Юрия Бойко (в начале месяца - 17,1%), а 10,9% - за Юлию Тимошенко (в начале месяца - 12,3%).

7,2% украинцев сейчас поддерживают Игоря Смешко, 5,7% - Владимира Гройсмана, 5,3% - Дмитрия Разумкова, 4,9% - Евгения Мураева, а 4,1% - Олега Ляшко.

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Кроме того, 2,9% украинцев поддерживают Арсения Яценюка, а по 2,4% - Олега Тягнибока и Виталия Кличко.

Ранее опубликовали данные нового рейтинга политических партий. Оказалось, что если бы парламентские выборы прошли в ближайшее время, то в парламент могли пройти четыре партии.