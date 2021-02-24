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Новый президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы

Комментариев: 4
Увеличилась поддержка Зеленского.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

Если б президентские выборы состоялись в конце февраля 2021 года, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 23,1%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Социологической группы “Рейтинг“.

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Нужно отметить, что в начале февраля действующего президента Украины в подобном опросе поддержали 21,2% украинцев.

14,4% украинцев в конце февраля проголосовали бы за Петра Порошенко (в начале месяца - 16,4%), 11,3% - за Юрия Бойко (в начале месяца - 17,1%), а 10,9% - за Юлию Тимошенко (в начале месяца - 12,3%).

7,2% украинцев сейчас поддерживают Игоря Смешко, 5,7% - Владимира Гройсмана, 5,3% - Дмитрия Разумкова, 4,9% - Евгения Мураева, а 4,1% - Олега Ляшко.

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Кроме того, 2,9% украинцев поддерживают Арсения Яценюка, а по 2,4% - Олега Тягнибока и Виталия Кличко.

Ранее опубликовали данные нового рейтинга политических партий. Оказалось, что если бы парламентские выборы прошли в ближайшее время, то в парламент могли пройти четыре партии.

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Теги: выборы, президент, президентские выборы, Владимир Зеленский, опрос, рейтинг, Украина
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Комментариев (4)
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Krotol2    24.02.2021, 11:46
Оценка:  -23
Krotol2
Да уже за ЗЕЛЮ пишите что 90 проц.Рай в Украине и все поголовно молятся на Зе.Хочется плюнуть в его портрет-так говорят кого не спроси
ЗаелоПластинку    24.02.2021, 11:59
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Как только он закрыл ваши пропагaндoнские помойки, его рейтинг действительно вырос.
ЗаелоПластинку    24.02.2021, 11:25
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Странно, я уже ждал Оксану Марченко в первой тройке. Говорили же, что это она та сильная женщина, о которой ванга ванговала
БРОКЕР_666    24.02.2021, 11:22
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
ложь, пездёж и провокация
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