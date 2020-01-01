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СНБО сообщил об атаке хакеров РФ на систему документооборота госорганов

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Целью атаки было массовое заражение ресурсов.
СНБО сообщил об атаке хакеров РФ на систему документооборота госорганов
СНБО сообщил об атаке хакеров РФ на систему документооборота госорганов
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

СНБО сообщил об атаке хакеров из РФ, которая была совершена на систему документооборота государственных органов. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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В сообщении указывается, что целью хакерской атаки было заражение документов и файлов в информационных ресурсах исполнительной власти. Именно с использованием этой системы осуществляется документооборот большинства госорганов.

“Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одной из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации“, – отметили в СНБО.

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Хакеры пытались загрузить и распространить через систему вредные документы. При открытии файла на компьютер загружалась и устанавливалась программа удаленного доступа.

Ранее сообщалось, что хакеры взламывали аккаунты киевских чиновников по заказу из России.

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Теги: СНБО, Россия, РФ, хакеры, вирус, атака, документы
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