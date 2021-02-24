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При обстреле на Донбассе боевики убили мирного жителя

Комментариев: 1
Во дворе частного дома взорвалась мина.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pressjfo.news

Во вторник, 23 февраля, во время обстрела со стороны оккупационных сил на Донбассе погиб мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

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Отмечается, что боевики открыли огонь по Хутору Свободному в Луганской области. Террористы применили станковые противотанковые гранатометы, а также применили так называемое дистанционное минирование населенного пункта.

Таким образом, под обстрел попал частный дом местного жителя 1947 года. Около 17.25 в его дворе взорвалась мина, осколки которого нанесли мужчине тяжелые множественные ранения.

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“Первая медицинская помощь пострадавшему была оказана военными медиками, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался“, - сообщили в штабе.

Материалы по данному факту будут направлены в СБУ для расследования преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины – террористический акт.

Напомним, за минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский военнослужащий погиб, ещё два получили ранения.

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Теги: обстрел, Донбасс, боевики, ООС, смерть
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Комментариев (1)
WTF2wtf    24.02.2021, 12:03
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинское боевое быдло вчера по синьке обстрелы вело ...
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