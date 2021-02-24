При обстреле на Донбассе боевики убили мирного жителя

Во дворе частного дома взорвалась мина.

Во вторник, 23 февраля, во время обстрела со стороны оккупационных сил на Донбассе погиб мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

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Отмечается, что боевики открыли огонь по Хутору Свободному в Луганской области. Террористы применили станковые противотанковые гранатометы, а также применили так называемое дистанционное минирование населенного пункта.

Таким образом, под обстрел попал частный дом местного жителя 1947 года. Около 17.25 в его дворе взорвалась мина, осколки которого нанесли мужчине тяжелые множественные ранения.

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“Первая медицинская помощь пострадавшему была оказана военными медиками, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался“, - сообщили в штабе.

Материалы по данному факту будут направлены в СБУ для расследования преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины – террористический акт.

Напомним, за минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский военнослужащий погиб, ещё два получили ранения.