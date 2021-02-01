ВС Украины получили партию модернизированных танков

Модернизацией занимался "Киевский бронетанковый завод".

Сегодня, 24 февраля, “Киевский бронетанковый завод“ передал в ВСУ партию из пяти отремонтированных и модернизированных танков Т-72. Об этом сообщило информагентство “АрміяInform“.

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Гендиректор “Укроборонпрома“ Юрий Гусев отметил, что танки передали в войска раньше намеченного срока. Продолжается ремонт и модернизация ещё пяти танков.

По словам директора “Киевского бронетанкового завода“ Владимира Синявского, модернизация танков продолжалась два месяца. На боевые машины установили новые двигатели мощностью 840 л.с., улучшили ходовую часть, приборы наблюдения и динамическую защиту.

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Синявский сообщил, что в 2021 году, возможно, в государственном оборонном заказе будут танки “Оплот“. Они по некоторым тактико-техническим характеристикам являются лучшими в мире.

Ранее стало известно, что “Укроборонпром“ на выставке в ОАЭ представил свою новую военную технику и вооружение. Например, показали модели наземного противокорабельного ракетного комплекса “Нептун“ и высокоточной реактивной системы “Ольха“, макет разведывательно-ударного беспилотника “Сокол-300“.