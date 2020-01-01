Украина ожидает 22,6 млн доз вакцины до конца года – Степанов

В Минздраве уверены, что программу вакцинации на этот год удастся выполнить в полном объеме.

Украина договорилась о поставках не менее 22,6 миллиона доз COVID-вакцин от разных производителей. На этом в Минздраве останавливаться не планируют и будут договариваться о дополнительных поставках. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в среду, 24 февраля.

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По словам главы Минздрава, его недавняя поездка в Индию прошла успешно. В частности была достигнута предварительная договоренность о поставках партии вакцины, разработанной американской компанией Novavax.

“На сегодняшний день имеем ожидаемые поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX – более чем 100 тысяч доз от компании Sinovac – порядка 2 миллионов доз, компании AstraZeneca – мы ещё 1,5 миллиона (доз) должны получить от Serum Institute и также до 4 миллионов получить или от Serum Institute, или от другого производителя в рамках инициативы COVAX. От компании NovaVax 10 миллионов доз вакцин у нас уже подписано и на 5 миллионов рассчитываем в ближайшее время заключить контракт согласно достигнутым мною договоренностям“, - рассказал министр.

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По расчётам Минздрава, указанного количества вакцины достаточно для реализации программы вакцинации в этом году в полном объеме.

Напомним, вчера в Украину доставили вакцину от СOVID-19. В первой партии 500 000 доз вакцины.