Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Санкции против Медведчука: Социологи узнали мнение народа

Комментариев: 4
Украинцы рассказали, как относятся к санкциям и что считают их подлинной причиной.
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук
facebook.com/OppositionPlatformForLife

Большинство украинцев одобрительно относятся к решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой “Рейтинг“.

Читай также: Санкции СНБО: Под арест попадают активы канала “1+1“

Как выяснили социологи, 75% опрошенных знают о решении СНБО. В частности, 40% заявили, что хорошо об этом знают, 35% - ответили, что слышали что-то об этом. При этом 25% респондентов заявили, что впервые слышат о данном решении СНБО.

Большинство опрошенных (58%) признались социологам, что поддерживают введение санкций в отношении нардепа и его жены. В то же время 28% респондентов наоборот заявили, что не поддерживают.

ratinggroup.ua

Читай также: “Новый формат политики“: В ОП прокомментировали решение СНБО

Чуть больше половины участников анкетирования (52%) полагают, что санкции были введены в связи с пророссийской деятельностью Виктора Медведчука. Еще 30% уверены, что это просто разборки между олигархами. Часть опрошенных (16%) считают санкции попыткой вернуть в собственность государства трубопровод, 13% видят в решении СНБО указание со стороны США. Меньше всего (10%) тех, кто заявил о давлении на оппозицию.

ratinggroup.ua

Напомним, на минувшей неделе СНБО ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, его жены и еще ряда лиц. Это решение предусматривает в частности заморозку их активов.

Поделись:
Теги: СНБО, санкции, Медведчук, опрос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ЗаелоПластинку    24.02.2021, 12:54
Оценка:  +9
ЗаелоПластинку
Санкции против пособника фашистов - хорошая затея. Главное, чтобы их не отменили через продажный суд
Свидома-Погань    24.02.2021, 12:39
Оценка:  -27
Свидома-Погань
Бред!!Нормальный человек не может нормально относится к беззаконию.
Vixerunt    24.02.2021, 12:48
Оценка:  +9
Vixerunt
Вот поэтому всякие как про_росийские мудаки должны быть депортированы с нашей страны; зачем тут держать ватников которые будут постоянно баламутить.
WTF2wtf    24.02.2021, 12:54
Оценка:  +7
WTF2wtf
Сирезно,
говномет оккупантов и убийц из раши?????
Тупое быдло преступного режима ...
navigator2    24.02.2021, 13:33
Оценка:  +2
navigator2
нормальний человек ка-цап, йди на х...Й!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь