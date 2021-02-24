Санкции против Медведчука: Социологи узнали мнение народа

Украинцы рассказали, как относятся к санкциям и что считают их подлинной причиной.

Большинство украинцев одобрительно относятся к решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой “Рейтинг“.

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Как выяснили социологи, 75% опрошенных знают о решении СНБО. В частности, 40% заявили, что хорошо об этом знают, 35% - ответили, что слышали что-то об этом. При этом 25% респондентов заявили, что впервые слышат о данном решении СНБО.

Большинство опрошенных (58%) признались социологам, что поддерживают введение санкций в отношении нардепа и его жены. В то же время 28% респондентов наоборот заявили, что не поддерживают.

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Чуть больше половины участников анкетирования (52%) полагают, что санкции были введены в связи с пророссийской деятельностью Виктора Медведчука. Еще 30% уверены, что это просто разборки между олигархами. Часть опрошенных (16%) считают санкции попыткой вернуть в собственность государства трубопровод, 13% видят в решении СНБО указание со стороны США. Меньше всего (10%) тех, кто заявил о давлении на оппозицию.

Напомним, на минувшей неделе СНБО ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, его жены и еще ряда лиц. Это решение предусматривает в частности заморозку их активов.