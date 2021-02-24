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Находится СИЗО: В прокуратуре высказались о переводе Стерненко в Киев

Комментариев: 2
Адвокаты осужденного активиста апелляцию еще не подали, рассказал Сергей Костенко.
Находится СИЗО: В прокуратуре высказались о переводе Стерненко в Киев
Находится СИЗО: В прокуратуре высказались о переводе Стерненко в Киев
УНИАН

Осужденный на 7 лет тюрьмы активист и экс-лидер одесского “Правого сектора“ Сергей Стерненко все еще находится в Одесском СИЗО. Запрос адвоката о его переводе в Киев рассмотрят в рамках закона. Об этом заявил на брифинге Сергей Костенко, глава областной прокуратуры.

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По словам Костенко, в среду, 24 февраля, на сайте суда опубликуют решение по Стерненко. Желающие смогут ознакомится с подробностями дела.

Прокурор также высказался об обвинениях в адрес судьи, который рассматривал дело активиста. Согласно слухам, он якобы из Донецкой области. Костенко отметил, что в данном случае говорить можно только о деле. Обсуждение личности судьи является уже давлением на суд.

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Глава облпрокуратуры отметил, что пока сторона защиты Стерненко апелляцию не подала. В случае появления документов, их отправят в Апелляционный суд, он назначит дату рассмотрения.

“Это наша работа – ходить в суд и поддерживать обвинение. Мы свою работу делали… То, что произошло после приговора – это давление на суд и недопустимо“, – сказал он.

Как сообщалось ранее, адвокат Стерненко заявил, что якобы не знает где его подзащитный. Кроме того, он опасается, что активисту якобы угрожает опасность в Одесском СИЗО.

Суд признал Сергея Стерненко виновным в похищении и пытках человека во вторник, 23 февраля.

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Теги: Сергей Стерненко, суд, Одесса, СИЗО, прокуратура, судья, Киев
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Комментариев (2)
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berrwass    24.02.2021, 13:24
Оценка:  -1
berrwass
Осуждённый активист?Рравда?Бугагагагагага!Ил и всё-таки осуждённый уголовный преступник?Видимо,"европейск ие ценности",за которые так ратуют эти"патриоты",не предусматривают верховенство права,зато предусматривают избирательное правосудие.Ничего,пусть этот"патриот" привыкает. :-)
antonio111333    24.02.2021, 12:49
Оценка:  -16
antonio111333
быстро обоссался

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