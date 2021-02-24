Адвокаты осужденного активиста апелляцию еще не подали, рассказал Сергей Костенко.

Находится СИЗО: В прокуратуре высказались о переводе Стерненко в Киев УНИАН

Осужденный на 7 лет тюрьмы активист и экс-лидер одесского “Правого сектора“ Сергей Стерненко все еще находится в Одесском СИЗО. Запрос адвоката о его переводе в Киев рассмотрят в рамках закона. Об этом заявил на брифинге Сергей Костенко, глава областной прокуратуры.

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По словам Костенко, в среду, 24 февраля, на сайте суда опубликуют решение по Стерненко. Желающие смогут ознакомится с подробностями дела.

Прокурор также высказался об обвинениях в адрес судьи, который рассматривал дело активиста. Согласно слухам, он якобы из Донецкой области. Костенко отметил, что в данном случае говорить можно только о деле. Обсуждение личности судьи является уже давлением на суд.

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Глава облпрокуратуры отметил, что пока сторона защиты Стерненко апелляцию не подала. В случае появления документов, их отправят в Апелляционный суд, он назначит дату рассмотрения.

“Это наша работа – ходить в суд и поддерживать обвинение. Мы свою работу делали… То, что произошло после приговора – это давление на суд и недопустимо“, – сказал он.

Как сообщалось ранее, адвокат Стерненко заявил, что якобы не знает где его подзащитный. Кроме того, он опасается, что активисту якобы угрожает опасность в Одесском СИЗО.

Суд признал Сергея Стерненко виновным в похищении и пытках человека во вторник, 23 февраля.