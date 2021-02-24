Кернеса посмертно лишили полномочий городского головы
Геннадий Кернес официально перестал быть городским головой Харькова. Соответствующее решение в среду, 24 февраля, приняли депутаты Харьковского горсовета на сессии, пишет местный ресурс sq.com.ua.
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Кроме того харьковские депутаты внесли поправки в городские нормативные акты с тем, что звание “Почетный гражданин Харькова“ можно было присваивать мэрам Харькова посмертно.
Таким образом, отрыт путь для присвоения почетного звания Геннадию Кернесу.
Напомним, Кернес умер ночью 17 декабря 2020 года в берлинской клинике “Шарите“ от осложнений, вызванных с коронавирусом. На тот момент он уже успел не только выиграть мэрские выборы, но и формально вступить в полномочия городского головы.
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