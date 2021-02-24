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Кернеса посмертно лишили полномочий городского головы

Комментариев: 2
На сессии горсовета приняли решение о досрочном прекращении мэрских полномочий Кернеса.
Кернес официально больше не глава Харькова
Кернес официально больше не глава Харькова
Кернес / Фейсбук

Геннадий Кернес официально перестал быть городским головой Харькова. Соответствующее решение в среду, 24 февраля, приняли депутаты Харьковского горсовета на сессии, пишет местный ресурс sq.com.ua.

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Кроме того харьковские депутаты внесли поправки в городские нормативные акты с тем, что звание “Почетный гражданин Харькова“ можно было присваивать мэрам Харькова посмертно.

Таким образом, отрыт путь для присвоения почетного звания Геннадию Кернесу.

Напомним, Кернес умер ночью 17 декабря 2020 года в берлинской клинике “Шарите“ от осложнений, вызванных с коронавирусом. На тот момент он уже успел не только выиграть мэрские выборы, но и формально вступить в полномочия городского головы.

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Теги: Кернес, Харьков
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Комментариев (2)
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lusyika    24.02.2021, 13:32
Оценка:  0
lusyika
Та вже дайте тому небіжчику СВЯТОГО та заспокойтесь!!!!!
WTF2wtf    24.02.2021, 13:02
Оценка:  +3
WTF2wtf
Так а назначали тоже посмертно или нет?
Оригинальное свидетельство о смерти от немцев (с датой смерти) так и не показали никому???
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