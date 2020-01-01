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В Харькове вновь переименовали проспект Григоренко на Жукова

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Проспект переименовывают в третий раз.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
city.kharkov.ua

Сегодня, 24 февраля, Харьковский горсовет большинством голосов в третий раз поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

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За соответствующее решение проголосовали 57 депутатов, 16 против, 6 воздержались (все – от партии "Слуга народа"). 

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов отметил, что речь идет об увековечивании памяти Жукова с учетом его вклада в освобождение Украины от нацистов.

Депутат Дмитрий Булах ("Блок Светличной "Разом") заявил, что инициаторы переименования пытаются таким образом отвлечь внимание горожан от проблем в жизнеобеспечении Харькова.

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Также сегодня на сессии Харьковского горсовета официально сняли полномочия с Геннадия Кернеса, который в декабре 2020 года умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

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Теги: Харьков, горсовет, проспект, переименование
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