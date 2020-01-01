Украина предоставила автобусы, но пункты со стороны ОРДЛО не были открыты.

В ТКГ заявили, что Россия снова сорвала открытие КПВВ ТКГ / Facebook

В ТКГ заявили, что Россия снова сорвала открытие КПВВ на временно оккупированном Донбассе. С 10 ноября граждане не могут приехать и получить пенсии с социальными выплатами. Об этом сообщает пресс-служа украинской делегации.

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По имеющимся данным, со среды, 24 февраля, Украина предоставила автобусы, предназначенные для перевозки людей. Но от российской стороны никакой реакции не было.

Так, с 07:40 белый автобус ожидает в “Счастье“, еще желтый автобус находится в “Золотом“.

“Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны“, – говорится в сообщении.

Фото второго автобуса ТКГ / Facebook

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В ТКГ также отметили, что РФ никак не может понять разницу между словами и делами. Сторона жалуется, что у украинских граждан, которые находятся в заложниках на временно оккупированном Донбассе, тяжелая судьба. При этом, когда появляется возможность позволить людям выехать, получить пенсии, соцвыплаты и другие административные услуги, этого не происходит. Инициатива блокируется с 10 ноября.

Ранее в СНБО сообщили, что Россия совершила атаку на систему документооборота органов власти.