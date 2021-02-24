В Ровно 2-летний сын отправил мать в больницу с ножевым ранением

Женщина получила серьезное ранение грудной клетки.

Полиция ровенской области расследует инцидент, в котором двухлетний ребенок отправил свою мать в больницу с ножевым ранением грудной клетки. Об этом информирует пресс-служба полиции.

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Правоохранители о данном происшествии узнали около 7 часов вечера 23 февраля. Прибыв на место, полицейские выяснили, что 28-летняя жительница Ровно получила ножевое ранение в грудную клетку.

По словам самой пострадавшей, она напоролась на нож, который держал в руках ее сын 2018 года рождения. 34-летний отце семейства обнаружил раненую жену на кухне.

“Врачи доставили женщину в больницу, где ей оказали неотложную помощь. С диагнозом колотая рана грудной клетки ее госпитализировали“, - сообщили в полиции.

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При этом правоохранители отметили, что в ходе медицинского осмотра у мужа пострадавшей выявили алкогольное опьянение.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, появилось видео, как на женщину в Киеве упала глыба снега и льда. Полиция предупреждает граждан об опасности сосулек и тающего снега на крышах.