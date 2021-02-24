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В Украине началась COVID-вакцинация: Известно, кого привили первым

Комментариев: 3
Им оказался врач из Черкасс.
В Украине началась COVID-вакцинация: Известно, кого привили первым
В Украине началась COVID-вакцинация: Известно, кого привили первым
Александр Скичко / Facebook

В среду, 24 февраля, в Украине началась COVID-вакцинация. Недавно стало известно, кто получил прививку первым и сколько человек привили всего. Подробности рассказал глава Черкасской ОГА Александр Скичко, а также глава Минздрава Максим Степанов на заседании Кабмина.

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Так, первым украинцем, который получил COVID-вакцину, стал врач-реаманитолог из Черкасс. Его зовут Евгений Горенко. Он работает в “ковидном“ отделении местной областной больницы.

“Знакомьтесь, это – Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида“, – написал глава Черкасской ОГА.

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Глава Минздрава Максим Степанов в свою очередь рассказал, что в Украине от коронавируса привили уже 10 человек. Вакцинация “планово пошла“, отметил он.

“В Черкассах у нас уже 10 человек провакцинировано. Первым был врач-реаниматолог Евгений Горенко“, – сказал министр на заседании Кабмина.

Ранее сообщалось, что в Украине будут испытывать новый препарат от коронавируса, который изготовят в форме спрея или капель.

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Теги: вакцина, Украина, вакцинация, прививка, COVID-19, коронавирус, врач
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Комментариев (3)
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wert-71    24.02.2021, 14:57
Оценка:  0
wert-71
я щепитися не буду
GOOD_666    24.02.2021, 14:49
Оценка:  -23
GOOD_666
врач из Черкасс передай небесной сотни МЫ ВСЁ ПРОСРАЛЬ ВСЕ ИДЕАЛЫ МАЙДАНА ОБОСРАНЫ
wert-71    24.02.2021, 14:57
Оценка:  0
wert-71
дебіл, тут водкі нєт. Повертайся на росію
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