В ПЦУ озвучили свою позицию по COVID-вакцинации

Православная Церковь Украины сделала заявление в связи со стартом COVID-вакцинации в стране.

Православная Церковь Украины не имеет возражений против вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в связи с началом COVID-вакцинации в Украине.

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В ПЦУ отметили, что данный вид медицинской процедуры не противоречит ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры.

“В то же время, Церковь не будет принуждать кого-либо к вакцинации. Процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной. Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы“, - говорится в сообщении.

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При этом в Церкви призывают верующих прислушаться к врачам и применять “хорошие средства лечения“. Также в ПЦУ подчеркивают, что решение о вакцинации или отказе от нее нельзя считать сугубо своим личным делом.

“Каждый должен подойти к этому вопросу ответственно, тщательно взвесив все “за“ и “против“, в то же время помня, что вопрос вакцинации не является исключительно личным – он напрямую касается здоровья всего народа и жизни наших ближних“, - заявили в ПЦУ.

Напомним, вчера в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса, а уже сегодня появились первые привитые.