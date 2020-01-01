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Пожар в доме престарелых: Названа официальная причина

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В результате инцидента погибли 16 человек.
Пожар в доме престарелых: Названа официальная причина
Пожар в доме престарелых: Названа официальная причина
Ирина Венедиктова / Facebook

В среду, 24 февраля, была названа официальная причина пожара в доме престарелых в Харькове. Огонь возник из-за нарушения правил безопасности. Подробности на заседании Кабмина озвучил Алексей Чернышов, занимающий пост главы Министерства развития общин и территорий.

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Политик объяснил, что в доме престарелых были найдены поврежденные кабели. Во время возгорания был включен обогреватель. Считается, что он повлек нагрузку на электрические сети.

Министр также отметил, что в здании не было системы противопожарной защиты.

“Ответственность возлагается на владельцев здания“, – сказал он.

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Стоит также отметить, что установить личность одной из погибших не могут до сих пор. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов на заседании Кабмина назвал имя украинца, который первым получил COVID-вакцину.

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Теги: Харьков, пожар, Кабмин, дом престарелых, огонь
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