Кабмин запретил общественный транспорт при "красном" карантине

Ограничение уже коснулось одной из областей Украины.

Кабинет министров запретил работу общественного транспорта в регионах, которые находятся в “красной“ зоне карантина. Правительство приняло данное постановление на заседании 24 февраля, в среду.

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Известно, что при попадании области в “красный“ карантин будут запрещены как регулярные, так и нерегулярные пассажирские перевозки. Речь идет о работе автомобильного и железнодорожного транспорта, а также о работе метрополитена и электротранспорта.

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Владислав Криклий, занимающий пост министра инфраструктуры, объяснил, чего ограничения не коснутся.

Так, при “красном“ карантине будут разрешены транзитные перевозки, движение легковых автомобилей, в которых не больше 5 человек без учета детей до 14 лет, а также служебных и арендованных транспортных средств предприятий с учреждениями. Что касается последнего, то водитель и пассажиры должны быть обеспечены средствами защиты. Также о маршрутах за 2 дня до выезда стоит предупреждать полицию.

Постановление Кабмина коснется и внутренних железнодорожных пассажирских рейсов. Решение по ним будут принимать местные власти.

Стоит отметить, что ограничение уже затронуло Ивано-Франковскую область, которая находится в "красной" зоне.

Ранее сообщалось, что в Украине начал действовать новый карантин.