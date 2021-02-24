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В Харькове подрались депутаты, а под горсоветом Нацкорпус с ОПЗЖ

Комментариев: 12
Сессия горсовета в Харькове обернулась силовым противостоянием как в сессионном зале, так и на улице.
В Харькове подрались депутаты
В Харькове подрались депутаты
кадр из видео

В Харькове на сессии городского совета произошла потасовка между депутатами.

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Как сообщает местный Телеграм-канал “Труха“, сначала конфликт возник из-за депутата от фракции ОПЗЖ в горсовете Андрея Лесика. С трибуны он заявил, что в Украине “несколько лет назад произошел вооруженный госпереворот, и никто за это не наказан“.

Это не понравилось части депутатского корпуса. Группа депутатов подошла к трибуне и оттолкала Лесика с нее.

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Затем новый конфликт произошел из-за депутатов из “Партии Шария“, которые имеют в горсовете свою фракцию. Как сообщает харьковское издание Newsroom, соратники Анатолия Шария хотели выступить с трибуны, но секретарь горсовета Игорь Терехов попросил их выступить с места и воздержаться от политических заявлений.

Тем не менее, депутаты из партии Шария вышли к трибуне и предприняли попытку развернуть плакат “в защиту свободы слова“. Им решили помешать депутаты из фракций “Европейской солидарности“ и “Национального корпуса“. Завязалась потасовка, разнимать которую пришлось сотрудникам полиции.

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В то же время, пока в сессионном зале дрались депутаты, под стенами харьковского горсовета массовую драку затеяли сторонники ОПЗЖ и “Национального корпуса“.

Нацкорпус только что забрызгал газом и избил сторонников ОПЗЖ, - сообщает указанный Телеграм-канал.

При этом, как отмечают харьковские журналисты, конфликтующие были вооружены, о чем свидетельствуют фотоснимки.

 

В полиции произошедшее пока никак не комментируют.

Напомним, во Львове “Нацкорпус“ подрался с полицией из-за Медведчука. Обе стороны заявляют о пострадавших в стычке.

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Теги: Харьков, драка, ОПЗЖ, Нацкорпус
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Комментариев (12)
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SAId    24.02.2021, 16:36
Оценка:  0
SAId
у бойца с ножом такое лицо одухотворенное...
berrwass    24.02.2021, 16:20
Оценка:  -23
berrwass
Похоже сучку по фамилии стерненко уже начали петушить на кичмане...
Vixerunt    24.02.2021, 16:32
Оценка:  +2
Vixerunt
глуп ты русский, поэтому твоя раша так галимо и живёт.
alex-zol    24.02.2021, 16:06
Оценка:  -20
alex-zol
Вижу нацика, бъю еблет!!!! а они пищат как сучки.
ЗаелоПластинку    24.02.2021, 16:09
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
О, вперед. Вот один из нациков, русский впопучленец, защитник новоотсоссии Раевский Антон Аркадьевич https://i.redd.it/g7n1egizm8451 .jpg
Жду видео, как ты его бьешь и он пищит как сучка
bm9513    24.02.2021, 15:42
Оценка:  -20
bm9513
Нацистов поддерживает соросятня, нужно в первую очередь от них избавляться.
ЗаелоПластинку    24.02.2021, 15:50
Оценка:  -4
ЗаелоПластинку
Иди вон, а то тебя сейчас отчипируют, свидетель Рен-ТВ
Vixerunt    24.02.2021, 15:34
Оценка:  -1
Vixerunt
пока ватников из нашей страны как бесов не выгонят так и будет вечное баламутство.
bm9513    24.02.2021, 15:44
Оценка:  -18
bm9513
Твоя страна канада, вот и избавляйся там от кого хочешь, а Украина фашистам не достанется, доказано историей.
ЗаелоПластинку    24.02.2021, 15:49
Оценка:  -4
ЗаелоПластинку
Что тебе доказано историей? Из каких пор история доказывает будущее? Украина была в плену Фашистского Союза до 91 года. Но это не значит, что теперь она в безопасности. Фашисты всегда были умелыми пропагaндoнами, поэтому всегда нужно держать ухо востро.
vicinq    24.02.2021, 15:55
Оценка:  -3
vicinq
Вычистиь Украину от комунофашистов проросийских это на сегодняшний день задача № 1
ЕЖиК14    24.02.2021, 16:34
Оценка:  0
ЕЖиК14
vicinq свистнуть в х... для тебя задача № 1.................вас г..нов что крайнелевых что крайнеправых лечить надо
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