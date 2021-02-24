В Харькове подрались депутаты, а под горсоветом Нацкорпус с ОПЗЖ

Сессия горсовета в Харькове обернулась силовым противостоянием как в сессионном зале, так и на улице.

В Харькове подрались депутаты кадр из видео

В Харькове на сессии городского совета произошла потасовка между депутатами.

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Как сообщает местный Телеграм-канал “Труха“, сначала конфликт возник из-за депутата от фракции ОПЗЖ в горсовете Андрея Лесика. С трибуны он заявил, что в Украине “несколько лет назад произошел вооруженный госпереворот, и никто за это не наказан“.

Это не понравилось части депутатского корпуса. Группа депутатов подошла к трибуне и оттолкала Лесика с нее.

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Затем новый конфликт произошел из-за депутатов из “Партии Шария“, которые имеют в горсовете свою фракцию. Как сообщает харьковское издание Newsroom, соратники Анатолия Шария хотели выступить с трибуны, но секретарь горсовета Игорь Терехов попросил их выступить с места и воздержаться от политических заявлений.

Тем не менее, депутаты из партии Шария вышли к трибуне и предприняли попытку развернуть плакат “в защиту свободы слова“. Им решили помешать депутаты из фракций “Европейской солидарности“ и “Национального корпуса“. Завязалась потасовка, разнимать которую пришлось сотрудникам полиции.

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В то же время, пока в сессионном зале дрались депутаты, под стенами харьковского горсовета массовую драку затеяли сторонники ОПЗЖ и “Национального корпуса“.

Нацкорпус только что забрызгал газом и избил сторонников ОПЗЖ, - сообщает указанный Телеграм-канал.

При этом, как отмечают харьковские журналисты, конфликтующие были вооружены, о чем свидетельствуют фотоснимки.

В полиции произошедшее пока никак не комментируют.

Напомним, во Львове “Нацкорпус“ подрался с полицией из-за Медведчука. Обе стороны заявляют о пострадавших в стычке.