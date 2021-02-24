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Украина восстановит контроль над границей на Донбассе к 2025 году

Комментариев: 5
Соответствующий пункт внесли в Стратегию интегрированного управления границами.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
dpsu.gov.ua

Кабинет министров Украины планирует восстановить контроль над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях до 2025 года. Соответствующий пункт внесли в "Стратегию интегрированного управления границами", сообщает "РБК-Украина".

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С таким предложением на заседании правительства выступил министр внутренних дел Арсен Аваков.

К 2025 году должна быть обеспечена готовность к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними. 

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Перед этим президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина в полном объеме восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях. Это будет значить, что деоккупация полностью состоялась.

Напомним, за минувшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский военнослужащий погиб.

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Теги: Кабинет Министров Украины, Украина, граница, РФ, Донецкая область, Луганская область
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Комментариев (6)
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berrwass    24.02.2021, 16:35
Оценка:  0
berrwass
Правда?Ух ты!А в какой компьютерной игре?
Vixerunt    24.02.2021, 16:25
Оценка:  -1
Vixerunt
bm9513--- это всё ваши ватные мечты; тут очень активно изживается всё про_росийское. Думаю лет через 10 мы в вашу рашу даже ездить не будем.
Vixerunt    24.02.2021, 15:37
Оценка:  -1
Vixerunt
что наконец построят ров с крокодилами и отгородяться от сепаров.
bm9513    24.02.2021, 16:02
Оценка:  -21
bm9513
Нет, Украина, Россия и Беларусь снова будут вместе.
sebax    24.02.2021, 16:11
Оценка:  -1
sebax
рф до того часу може просто припинити існування
bm9513    24.02.2021, 16:18
Оценка:  -20
bm9513
так и я ж за то, что будет новый союз, ведь на выборах нацисты пролетели а значит украинцы их послали нах .
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