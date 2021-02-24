Украина восстановит контроль над границей на Донбассе к 2025 году

Соответствующий пункт внесли в Стратегию интегрированного управления границами.

Кабинет министров Украины планирует восстановить контроль над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях до 2025 года. Соответствующий пункт внесли в "Стратегию интегрированного управления границами", сообщает "РБК-Украина".

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С таким предложением на заседании правительства выступил министр внутренних дел Арсен Аваков.

К 2025 году должна быть обеспечена готовность к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними.

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Перед этим президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина в полном объеме восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях. Это будет значить, что деоккупация полностью состоялась.

Напомним, за минувшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский военнослужащий погиб.