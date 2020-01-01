На Херсонщине возле военного объекта нашли склад взрывчатки
На Херсонщине возле военного объекта был найден склад со взрывчаткой. Оружие могло попасть в регион из района ООС. Подробности передает пресс-служба СБУ.
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В сообщении указывается, что в тайнике хранилось почти 3 кг пластида, 4 гранаты РГД-5 и Ф-1 c запалами, электродетонаторы и 12 тротиловых шашек. Все оружие было изъято и отправлено на экспертизу.
Известно, что правоохранители открыли уголовное производство. В данный момент проводятся необходимые следственно-оперативные действия, целью которых является установление и привлечение к ответственности граждан, причастных к созданию склада со взрывчаткой.
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Стоит отметить, что проверяется информация о доставке гранат, пластида и тротиловых шашек из района проведения ООС.
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