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Кабмин назначил нового главу Госкосмоса Украины

Комментариев: 1
Должность была вакантной несколько месяцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
NASA

Сегодня, 24 февраля, Кабинет министров назначил новым главой Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

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В 2019 году Тафтай уже пытался занять этот пост, но тогда по результатам конкурса предпочтение отдали Владимиру Усову. В отставку Усова отправили в конце 2020 года.

Владимир Тафтай с 2019 года был начальником управления координации космической деятельности департамента сектора обороны и безопасности в Министерстве экономики. Позднее он некоторое время был вице-президентом по корпоративному управлению ГП "Антонов".

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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца 2021 года - года 30-летия Независимости страны - вывести на орбиту Земли спутник "Січ 2-30 (2-1)". Собственный спутник в космосе позволит Украине сэкономить значительные бюджетные средства.

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Теги: Кабинет министров, Госкосмос, глава, Украина
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Комментариев (1)
bm9513    24.02.2021, 16:15
Оценка:  -21
bm9513
Ого, так пора уже открывать укро-консульство на Марсе, может это ненадолго отвлечёт народ от тарифов. Дебилы плять.
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