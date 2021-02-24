Кабмин назначил нового главу Госкосмоса Украины

Должность была вакантной несколько месяцев.

Сегодня, 24 февраля, Кабинет министров назначил новым главой Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

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В 2019 году Тафтай уже пытался занять этот пост, но тогда по результатам конкурса предпочтение отдали Владимиру Усову. В отставку Усова отправили в конце 2020 года.

Владимир Тафтай с 2019 года был начальником управления координации космической деятельности департамента сектора обороны и безопасности в Министерстве экономики. Позднее он некоторое время был вице-президентом по корпоративному управлению ГП "Антонов".

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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца 2021 года - года 30-летия Независимости страны - вывести на орбиту Земли спутник "Січ 2-30 (2-1)". Собственный спутник в космосе позволит Украине сэкономить значительные бюджетные средства.