В горсовете Харькова активисты сорвали Ленина: Разбиралась полиция

На барельефе была изображена советская символика.

В горсовете Харькова активисты сорвали барельеф, на котором был изображен Владимир Ленин. Однако его вернули на место, а с общественниками разбиралась полиция. Соответствующие видео появились в соцсетях. Глава организации “Свитанок“ Вадим Поздняков прокомментировал случившееся. Его слова передает “Фокус“.

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Так, известно, что активисты сорвали барельеф в виде ордена Ленина со стены в здании городского совета, когда там проходила сессия.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. При просмотре опубликованных роликов слышно, что сорвав Ленина со стены, общественники нарушили закон. Об этом говорят полицейские.

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Глава организации “Свитанок“ Вадим Поздняков заявил, что планировал передать Ленина и.о. мэра Харькова Игорю Терехову, мол это он нарушил закон про декоммунизацию. По словам активиста, в горсовет было подано около десятка обращений с просьбой снять барельеф в виде ордена Ленина, но их игнорировали.

Как бы то ни было, сотрудники харьковского горсовета уже повесили изображение Ленина на место.

Ранее сообщалось, что в Харькове снова переименовали проспект Григоренко в Жукова.