В Чернигове более половины врачей отказались от COVID-вакцинации

Некоторые медики уже переболели.

В Чернигове из 280 врачей, которые вошли в первую волну вакцинации от коронавируса, на прививки согласились только 87 врачей. Об этом в Facebook сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако.

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По его словам, из тех врачей, кто отказался, одни уже переболели коронавирусом, а у других есть на такое решение свои причины. Кроме того, врачи, отказавшиеся от прививки, не знали, какой препарат будут использовать.

Вакцинировать черниговских врачей начнут в конце текущей недели. Через 6 месяцев им сделают вторую прививку.

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Во второй волне вакцинировать в Чернигове будут всех остальных врачей, а также лиц, которым от 80 лет. Сейчас составляются соответствующие списки.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 23 февраля, подтвердили 5 850 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 3 049 человек. Больше всего новых случаев заражений выявили в Винницкой и Ивано-Франковской областях.