Зеленский попросил Литву помочь с СOVID-вакциной

В Офисе президента Украины состоялась встреча с главой МИД Литвы.

Президент Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Литовской Республики Габриелюсом Ландсбергисом попросил его поспособствовать в получении Украиной СOVID-вакцины. Об этом информирует президентская пресс-служба.

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В начале встречи Владимир Зеленский поблагодарил Литву за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за поддержку евроатлантической интеграции нашей страны.

“Украина должна быть членом Евросоюза. Спасибо также за поддержку вступления Украины в НАТО. Мы рассчитываем, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ. А в дальнейшей перспективе мы видим себя членами НАТО“, - заявил президент.

Обсуждая пандемию коронавируса, собеседники ознакомили друг друга с принимаемыми в двух государствах карантинными мероприятиями.

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“Владимир Зеленский попросил помощи в ускорении поставки большего количества вакцины и предложил помощь Украины в ее массовом производстве в случае необходимости“, - сообщает пресс-служба ОП.

При этом Зеленский напомнил собеседнику, что в начале пандемии Украина помогала Европейскому Союзу поставками средств индивидуальной защиты и помощью медиков.

Напомним, Зеленский позвонил президенту Греции и попросил вакцину. Главы Украины и Греции также обсудили и другие вопросы двусторонних отношений.