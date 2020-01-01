В Украине утвердили программу борьбы с домашним насилием

Соответствующую программу принял Кабинет министров.

Кабинет министров Украины сегодня, 24 февраля, утвердил государственную социальную программу предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признакам пола на 2021-2025 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Программа, в частности, предусматривает усовершенствование системы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признакам пола, введение системного реагирования на насилие.

Кроме того, пострадавшим лицам должен быть обеспечен доступ к комплексным услугам, ориентированным на их нужды. Также им должны предоставлять качественные социальные услуги.

Программа предусматривает формирование в обществе нетерпимого отношения к домашнему насилию, увеличение информированности населения. Каждый пострадавший человек должен будет получить информацию про свои права и про возможности их реализации.

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Также в программе говорится, что должен быть создан единый подход к созданию приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия, и соответствующей инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в 2020 году в Украине полиция получила на 54% больше сообщений о домашнем насилии, чем в 2019 году.