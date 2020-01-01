До 150 тысяч украинцев должны сдать экзамен на знание госязыка

Экзамен состоится в июле, его будут проходить те, кто желает работать на госслужбе или в местном самоуправлении.

В июле в Украине будет проведен экзамен на знание государственного языка чиновниками и депутатами разных уровней. В общей сложности в нем могут принять участие порядка 100-150 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции рассказала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

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Отмечается, что подтвердить владение государственным языком на экзамене должны депутаты и должностные лица, которые по закону обязаны владеть государственным языком и применять его в своей работе.

“Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100-150 тысяч“, - заявила Демская.

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В каждом регионе будет работать минимум один центр тестирования на владение украинским языком. Сертификат, который будет выдаваться по результатам тестирования, будет действовать бессрочно.

Как отметила Демская, ввиду того, что закон обратной силы не имеет, те чиновники, которые уже работают на госслужбе, но не претендуют на новую должность, сдавать экзамен не обязаны.

“Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-то будут избираться на конкурсе“, - отметила она.

Напомним, Минкульт взял курс на “мягкую украинизацию“. Профильное министерство хочет популяризировать государственный язык, не прибегая к штрафам.