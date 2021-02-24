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В катакомбах Одессы нашли скелет человека, пропавшего 6 лет назад (+18)

Комментариев: 2
У умершего при себе были личные вещи.
В катакомбах Одессы нашли скелет человека, пропавшего 6 лет назад (+18)
В катакомбах Одессы нашли скелет человека, пропавшего 6 лет назад (+18)
Одесса как она есть / Telegram

В катакомбах Одессы был найден скелет человека. Считается, что он пропал 6 лет назад. Фотографии с места происшествия и подробности передает Telegram-канал “7 канал Одесса“ и “Одесса как она есть“.

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Так, в сообщении указывается, что человеческие останки были найдены под бульваром Жванецкого. Вместе с ними лежал рюкзак, нож и средство для употребления наркотических веществ.

“…это труп мужчины, который пропал 6 лет назад в катакомбах под Нерубайском“, – говорится в посте в посте.

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На опубликованных видео и фото видно, что на месте работы проводили сотрудники ГСЧС. Также по имеющейся информации, по факту обнаружения скелета полиция открыла уголовное производство. Однако считается, что опознать личность по черепу у правоохранителей вряд ли получится.

Ранее сообщалось, что жителя Киевщины подозревают в растлении внучки.

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Теги: скелет, Одесса, останки, катакомбы, наркотики
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Комментариев (2)
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vaxxojret    24.02.2021, 19:11
Оценка:  -24
vaxxojret
На фото слева скелет?Неплохо сохранился.
Брюква_и_Клюква    24.02.2021, 19:35
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Лучше, чем ты, Бес.
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