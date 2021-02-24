У умершего при себе были личные вещи.

В катакомбах Одессы нашли скелет человека, пропавшего 6 лет назад (+18) Одесса как она есть / Telegram

В катакомбах Одессы был найден скелет человека. Считается, что он пропал 6 лет назад. Фотографии с места происшествия и подробности передает Telegram-канал “7 канал Одесса“ и “Одесса как она есть“.

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Так, в сообщении указывается, что человеческие останки были найдены под бульваром Жванецкого. Вместе с ними лежал рюкзак, нож и средство для употребления наркотических веществ.

“…это труп мужчины, который пропал 6 лет назад в катакомбах под Нерубайском“, – говорится в посте в посте.

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На опубликованных видео и фото видно, что на месте работы проводили сотрудники ГСЧС. Также по имеющейся информации, по факту обнаружения скелета полиция открыла уголовное производство. Однако считается, что опознать личность по черепу у правоохранителей вряд ли получится.

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