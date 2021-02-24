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ВСУ получили модернизированные танки Т-72

Комментариев: 2
На танках установлен более мощный двигатель, улучшены ходовая часть, смотровые приборы и динамическая защита. Также появилось ракетное вооружение.
Модернизация пяти танков Т-72 продолжалась два месяца
Модернизация пяти танков Т-72 продолжалась два месяца
Армия Inform

Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины очередную партию из пяти единиц отремонтированных танков Т-72. Об этом сообщает Армия Inform в среду, 24 февраля.

Глава Укроборонпрома Олег Гусев отметил, что передача танков была осуществлена раньше срока. Помимо этого, он заявил, что ведутся работы по передаче еще пяти единиц техники.

Также он заявил, что в концерне надеятся, что в государственном оборонном заказе на 2021 год будут украинские танки Оплот.

"Мы надеемся, что в ГОЗ на 2021-ый будут Оплоты. По целому ряду тактико-технических характеристик они являются одними из лучших в мире. Об этом, в частности, говорят и наши партнеры. Так, на выставке Ideks в Абу-Даби во время переговоров мы говорили и об Оплотах. И, безусловно, эти танки должны быть и в Вооруженных силах", – заявил он.

Как отметил директор бронетанкового завода Владимир Синявский, модернизация пяти танков Т-72 продолжалась два месяца.

"Улучшены технические характеристики, установлено более мощный двигатель – 840 лошадиных сил, улучшенная ходовая часть – гусеница танка Т-80. Сейчас машина имеет возможность за счет комплекса 9К120 проводить стрельбу управляемой ракетой Комбат на прицельную дальность 4 км. Улучшенные смотровые приборы и динамическая защита за счет системы Нож", – рассказал Синявский.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ получили модернизированные танки Т-72

Напомним, в декабре ВСУ получили модернизированные танки Т-64. Они оснащены современными ночными прицелами, новейшими цифровыми радиостанциями и спутниковыми системами навигации.

Ранее предприятие НПК Искра передало ВСУ новую радиолокационную станцию с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки и расширенными функциональными возможностями.

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Теги: Украина, армия и вооружение, видео, фото, танки, бронетехника, ВСУ, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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vaxxojret    24.02.2021, 19:42
Оценка:  0
vaxxojret
Почему эти танки до сих пор не декоммунизированы?Куда смотрят"патриоты"?
fargjon    24.02.2021, 18:29
Оценка:  0
fargjon
Это не танк. Это гроб на гусеницах.
Нужны новые, а не ржавое корыто.
xapi3mat    24.02.2021, 19:31
Оценка:  0
xapi3mat
ржавчины не видно, броня новая, двигун, всякие защитные ништяки, класный танчок!
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